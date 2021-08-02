Москва, 2 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Элиты и средства массовой информации Соединенных Штатов демонизируют Россию вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в Вашингтоне. Об этом 2 августа заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Мы понимаем, что, конечно, усилиями американских, западных прежде всего, элит и средств массовой информации, Россия в значительной степени демонизирована», — сказал он.

Также глава СВР отметил, что в данный момент президента США Джо Байдена за его встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве критикуют и республиканцы, и демократы.

«И его уже обвиняют в том, что он предал национальные интересы, согласившись на встречу в верхах в Женеве. А теперь уже и обвиняют в том, что он не ввел санкций против оператора «Северного потока — 2». Так что с этим приходится жить», — добавил Нарышкин.

Кроме этого, он отметил, что ранее демократы удачно использовали русофобию, когда американским президентом был Дональд Трамп.

«Его обвиняли вот в этих грехах. Обвиняли в том, что он хотел, как он сам говорил, поладить с Россией, наладить конструктивный диалог с президентом России Владимиром Путиным. Кстати, этим пользуются сейчас и республиканцы, причем довольно активно», — пояснил директор СВР.

«И для такого простого обывателя американца недостаточно жесткое поведение каких-то, ну в данном случае американских, политиков в отношении Москвы является таким аргументом для его дискредитации. Дискредитации этого политика. И, конечно, в условиях Соединенных Штатов Америки, я так могу представить себе, что это во многом действует», — добавил Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что он считает, что может в будущем провести встречу с главой американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом.