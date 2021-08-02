Самара, 2 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. 466 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 77 239 случаев заражения этой инфекцией. При этом в области констатировали смерть 2670 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 14 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе 71 265 человек победили эту инфекцию, в том числе за минувшие сутки справились с инфекцией 267 человек.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 1 августа в Самарской области выявили 463 новых носителей коронавируса.