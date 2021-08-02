Бишкек, , 13:22 — REGNUM Следственные действия проводятся с бывшим президентом Киргизии Аскаром Акаевым. Об этом говорится в сообщении государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Аскар Акаев A.Savin

В ведомстве отметили, что 2 августа бывшего главу государства доставили в Бишкек и незамедлительно передали межведомственной следственной группе. Акаев находится в здании ГКНБ, с ним проводятся «необходимые следственные действия» в рамках уголовного дела о коррупции, связанного с разработкой месторождения «Кумтор».

Как сообщало ИА REGNUM, Аскар Акаев в 1990—1991 годах был президентом Киргизской ССР, а с 1991 по 2005 год — президентом Киргизии. В июле 2021 года против него возбудили дело, связанное с «Кумтором».

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