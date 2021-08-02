Псков, 2 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Волна заболеваемости в Псковской области постепенно идет на спад. Две последние недели в регионе ежедневно фиксировалось незначительное, но стабильное снижение заболеваемости. На данный момент регион вернулся к показателям июня. Об этом 2 августа сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

A.Savin, WikiCommons Псков

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Всего с начала пандемии в Псковской области было выявлено 43 989 инфицированных коронавирусом, в том числе 115 — за минувшие сутки. Это на один случай меньше, чем днем ранее и на пять чем неделей ранее. Выздоровело — 36 225, в том числе 26 человек были выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. Умерло — 573 человек, в том числе пять летальных случаев от ковида зарегистрировано в первый день августа.

По его словам, благодаря вакцинации населения область вышла на плато. В том числе это находит отражение и в загрузке коечного фонда, который занят менее чем на 70%.

«Без прививочной кампании рост был бы достаточно высоким, как зимой, когда показатели достигали 400 заболевших в сутки. Поэтому нужно продолжать вакцинироваться, тем более эксперты предупреждают о рисках следующей волны уже этой осенью», — подчеркнул Ведерников.

На текущий момент более 130 тыс. местных жителей прошли первый этап вакцинации, но чтобы выработать коллективный иммунитет в области необходимо привить более 300 тыс. человек.