Москва, , 13:13 — REGNUM Публичные высказывания Службы внешней разведки (СВР) России делаются, чтобы предотвратить развитие некоторых сценариев. Об этом в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.

«Мы предупреждаем о том, что мы видим, и тем самым предлагаем не идти дальше. Это действует и, в общем, это и вынуждает нас пользоваться вот этим инструментом публичности, хотя это происходит нечасто», — сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что инструмент публичных заявлений «не в правилах» у СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что иностранные акторы готовят провокации на предстоящих осенью выборах в РФ.

По его словам, провокации готовятся как на сентябрьских выборах в Государственную думу, так и на выборах президента России, которые пройдут в 2024 году. Глава СВР подчеркнул, что разведка уже в курсе, «по каким точкам будут бить».