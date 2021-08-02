Березовский район, Красноярский край, 2 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. ДТП с участием рейсового автобуса произошло 2 августа в Березовском районе Красноярского края, есть пострадавшие.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МВД, авария произошла на 12 км дороги Есаулово — Бархатово. Автомобиль Hyundai, по предварительным данным, при совершении обгона столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, двигавшимся в попутном направлении. После этого автобус съехал в правый кювет и опрокинулся.

Предположительно, в автобусе, ехавшем из Красноярска в Бархатово, находились от 10 до 15 человек. В результате ДТП за медпомощью обратились три пассажира и водитель автобуса.

По данным ведомства, водитель иномарки находился за рулём с признаками опьянения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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