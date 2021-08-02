Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В ночь на 2 августа на овощной ярмарке, работающей на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, произошла массовая драка. Стычка произошла между торговцами и сотрудниками частного охранного предприятия.

Цитата из к/ф «Шейн». Реж. Джордж Стивенс. 1953. США Драка

К месту происшествия были направлены сотрудники полиции и нацгвардии. Только тогда беспорядок удалось прекратить. Пострадавших нет.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.