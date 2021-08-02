Саранск, 2 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также два летальных случая.

Скончались женщины 1928 и 1962 годов рождения. Они были госпитализированы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», которая осложнялась двусторонней вирусно-бактериальной тотальной пневмонией и двусторонней тотальной пневмонией, а также тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 410 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 августа в регионе выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 003 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2454 человека.

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