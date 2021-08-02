Москва, 2 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Приближение российских истребителей к кораблям НАТО в Чёрном море не создаёт для последних никаких дополнительных угроз. Об этом 2 августа заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

НАТО

«Для того, чтобы нанести удар по какой-то военной цели в акватории Чёрного моря, российским военным совершенно не обязательно приближаться на дистанцию визуальной видимости», — заявил Коротченко.

«У нас развёрнуты и в Крыму, и на побережье Чёрного моря передовые противокорабельные ракетные комплексы Бал и Бастион. Они держат под прицелом любую цель возможную в акватории Чёрного моря. Поэтому наши полёты не для того, чтобы нанести удар по натовским кораблям, а для того, чтобы предупредить, что деятельность незваных гостей находится под контролем, и не надо пытаться нарушать границы Российской Федерации», — указал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил о том, что НАТО в Чёрном море постоянно провоцируют на нанесение ударов. При этом он отметил, что не собирается требовать от своих командиров «принимать первый удар в челюсть».