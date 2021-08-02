Москва, 2 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Российское министерство внутренних дел не собирается добавлять в паспорта графу «национальность». Об этом сообщили 2 августа в пресс-центре МВД России.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Фонтан «Дружба народов»

«В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы «национальность», в МВД России не разрабатывается», — сообщили в ведомстве ТАСС.

В настоящее время в России не предусмотрено внесение в паспорт сведений о национальности гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») предложил вернуть в паспорта графу «национальность». По его мнению, это пошло бы на пользу представителям коренных малочисленных народов.

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