Кострома, 2 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Костроме будут судить многодетного отца, чьи дети едва не погибли на пожаре. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области. Следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

Группа ВКонтакте «Кострома» Спасение детей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в многоквартирном доме в микрорайоне Венеция произошёл 6 июня 2021 года. По информации МЧС, очагом возгорания стала кухня квартиры, где находились трое детей в возрасте двух, трёх и десяти лет. Один из них поджёг диван. В момент пожара в квартире не было взрослых — мать детей гуляла на улице с дочерью, оставив остальных ребят на попечение отца, который отлучился из квартиры.

По версии следствия, мужчина был нетрезв. Он закрыл дверь на замок и ушёл в магазин. Костромич знал, что ранее его младший ребенок любил играть с зажигалками, но не потрудился убрать предмет в безопасное место.

Детей из огня спасли очевидцы. Мужчины эвакуировали ребят с третьего этажа по водосточной трубе. Максимальная санкция статьи, инкриминируемой отцу семейства, предполагает лишение свободы на срок до 1 года. Материалы дела готовятся передать в суд.