Новосибирск, 2 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Новосибирске оштрафовали водителя, который сегодня, 2 августа, провёз мужчин по Красному проспекту в кузове пикапа на двухъярусной кровати. К кровати были привязаны флаги с надписью «ВДВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ

"Сегодня в 10:38 на улице Красный проспект, 200 автомобиль Toyota Tundra под управлением водителя 1981 года рождения перевозил двух пассажиров в кузове автомобиля на двухъярусной кровати, — рассказали «НГС Новостям» в ГУ МВД по Новосибирской области. — Данный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, в отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»)».

Размер штрафа — 500 рублей.