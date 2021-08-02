Екатеринбург, 2 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга начала новое голосование по выбору места для стелы «Город трудовой доблести». Горожане могут выбрать приглянувшийся им вариант на официальном сайте горадминистрации.

Пресс-служба администрации Омска Вид будущей стелы «Город трудовой доблести» в Омске

Это уже второе голосование по данной теме. До этого жители выбрали для размещения стелы микрорайон Уралмаш. Теперь власти решили перезапустить процедуру.

Предлагаются следующие варианты: сквер у Храма-на-Крови, перекрёсток улиц Никонова и Царской, пересечение улиц Татищева и Пирогова, а также площадка перед стадионом «Екатеринбург-Ареной». Как будет выглядеть стела, горожанам не показывают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти поддержал заявки Серова, Первоуральска и Ирбита на получение звания «Город трудовой доблести».