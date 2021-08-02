В Екатеринбурге перезапустили голосование по стеле трудовой доблести
Екатеринбург, 2 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга начала новое голосование по выбору места для стелы «Город трудовой доблести». Горожане могут выбрать приглянувшийся им вариант на официальном сайте горадминистрации.
Это уже второе голосование по данной теме. До этого жители выбрали для размещения стелы микрорайон Уралмаш. Теперь власти решили перезапустить процедуру.
Предлагаются следующие варианты: сквер у Храма-на-Крови, перекрёсток улиц Никонова и Царской, пересечение улиц Татищева и Пирогова, а также площадка перед стадионом «Екатеринбург-Ареной». Как будет выглядеть стела, горожанам не показывают.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти поддержал заявки Серова, Первоуральска и Ирбита на получение звания «Город трудовой доблести».