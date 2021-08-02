Саранск, 2 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 2 августа выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 003 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 45 человек, всего с начала пандемии выздоровели 21 139 жителей Мордовии. 410 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2454 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 1 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1240 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1868 человек.