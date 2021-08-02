Белгород, 2 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к новому учебному году начали получать 2 августа родители школьников в Белгородской области. Уже одобрены решения по 135 тысячам семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Школьный базар

В Пенсионный фонд Белгородской области поступило свыше 136 тысяч заявлений. Положительные решения вынесены в 135 тысячах случаев в отношении 176 тысяч школьников.

Единовременную выплату на детей в возрасте от шести до 18 лет получают родители, а также усыновители, опекуны и попечители. Также поддержка будет оказана белгородцам с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты на школьников поручил организовать президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.