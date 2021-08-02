Новая версия Toyota Hilux появилась на авторынке России
Москва, 2 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Компания Toyota представила на российском авторынке новую версию пикапа Toyota Hilux под названием «Престиж». Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что новая комплектация расположилась между версиями «Комфорт» и Black Onyx в модельном ряде марки. Цена Toyota Hilux в версии «Престиж» начинается от 3 192 000 рублей.
Новая комплектация пикапа Hilux имеет бензиновый мотор на 2,7 л мощностью 166 л. с., который сочетается с шестиступенчатым «автоматом».
Отличительной особенностью новинки стали двухцветные легкосплавные колесные диски с шинами 265/60 R18, светодиодные фары ближнего и дальнего света, задние фонари, ходовые огни и указатели поворота.
Внутри появились руль и кресла, отделанные натуральной кожей. Кроме того, модель оснащается восьмидюймовым дисплеем мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогревом передних и задних кресел, задними стеклоподъемниками с автоматическим режимом, камерой заднего вида со статичными линиями разметки и мягкой светодиодной подсветкой.
Ранее Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser в честь 70-летия выпуска модели.
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