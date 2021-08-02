Москва, 2 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Компания Toyota представила на российском авторынке новую версию пикапа Toyota Hilux под названием «Престиж». Об этом сообщается на сайте компании.

Toyota Toyota Hilux

Отмечается, что новая комплектация расположилась между версиями «Комфорт» и Black Onyx в модельном ряде марки. Цена Toyota Hilux в версии «Престиж» начинается от 3 192 000 рублей.

Новая комплектация пикапа Hilux имеет бензиновый мотор на 2,7 л мощностью 166 л. с., который сочетается с шестиступенчатым «автоматом».

Отличительной особенностью новинки стали двухцветные легкосплавные колесные диски с шинами 265/60 R18, светодиодные фары ближнего и дальнего света, задние фонари, ходовые огни и указатели поворота.

Внутри появились руль и кресла, отделанные натуральной кожей. Кроме того, модель оснащается восьмидюймовым дисплеем мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогревом передних и задних кресел, задними стеклоподъемниками с автоматическим режимом, камерой заднего вида со статичными линиями разметки и мягкой светодиодной подсветкой.

Ранее Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser в честь 70-летия выпуска модели.

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