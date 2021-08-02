Москва, 2 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин считает, что он может в будущем провести встречу с главой американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом. Об этом 2 августа глава СВР заявил в эксклюзивном интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Как отметил Нарышкин, на данный момент у него не было контактов с Бернсом, хотя он поздравил нового главу ЦРУ с назначением на это пост.

При этом он добавил, что сделал это в письменном виде, а также сказав публично «несколько хороших слов» о Бернсе, которых последний заслуживает, по мнению Нарышкина, как профессионал на предыдущей работе.

«Наверное, сейчас он пока входит в курс дела, разбирается. Я не исключаю, что выйдет на контакт», — сказал директор СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что иностранные акторы готовят провокации на предстоящих осенью выборах в РФ.