Москва, 2 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Российская компания, специализируется на производстве напольных покрытий, попала в поле зрение Федеральной антимонопольной службы. Как сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе ведомства, признаки нарушения антимонопольного законодательства специалисты выявили в действиях компании АО «Таркетт Рус».

Fas.gov.ru ФАС России

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«Анализ деятельности АО «Таркетт Рус» показал, что организация включала в договоры с дистрибьюторами запрет на реализацию линолеума других производителей, а также применяла штрафные санкции за несоблюдение этого запрета», — пояснили в ФАС.

При этом главным критерием бонусной программы АО «Таркетт Рус» в отношении розничных магазинов являлось сокращение представленности продукции конкурентов. Как отметили в антимонопольном ведомстве, это приводит к отказу от заключения договоров с иными производителями напольных покрытий.

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«В случае установлении вины организации грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ», — подчеркнули в ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анонсировала проверку на рынке строительства и смежных рынках из-за продолжающегося роста цен. Речь идёт, в частности, о ценах на бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукцию. Отмечается, что с целью контроля за ценами на эти товары антимонопольная служба будет проводить регулярный мониторинг в регионах. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры.