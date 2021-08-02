Горно-Алтайск, 2 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Республике Алтай за пять месяцев с начала года выдано более 500 ипотечных договоров на общую сумму 1,1 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка по региону, это в два раза больше по объёму, чем за январь-май 2020 года.

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При этом просроченная задолженность по ипотеке за последние два года уменьшилась почти в два раза. По состоянию на 1 июня 2021 года этот показатель составил 1,8% от общего ипотечного портфеля.

«В регионе увеличился средний срок ипотечного кредита. Если в мае 2020 года он составлял 17 лет, то в мае 2021 — 19 лет», — добавили в Нацбанке.

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