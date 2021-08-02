Чебоксары, 2 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

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По сведениям на 2 августа, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 29 434 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 70. Напомним, что сутками ранее было выявлено 73 носителя коронавируса, до этого — 75, максимальный прирост за сутки в июле составил 76.

Вылечились в Чувашии 26 806 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки выздоровели 48 человек.

Кроме того, в республике умерли ещё восемь ковид-пациентов. Таким образом, жертвами пандемии в Чувашии стали 1736 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии десятки жителей приступили к повторной вакцинации, всего прививку сделали более 255 тыс. человек.