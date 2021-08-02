Москва, 2 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Почти ни одно государство в мире не заинтересовано в существовании анонимных криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогнозы некоторых экспертов о том, что спустя четыре или пять лет в мире уже не будет анонимных криптовалют, так как их владельцев заставят проходить обязательную идентификацию.

Криптовалюта

«Я думаю, что с этим прогнозом можно согласиться. Почти ни одно государство в мире не заинтересовано в существовании анонимных криптовалют, которые существуют вне государственного контроля, не подчиняются государству, а их владельцы не могут быть идентифицированы. Хотя бы с точки зрения предотвращения коррупции, финансирования терроризма и ухода от налогов, — сказал Зубец. — И история с криптовалютами ясно показала, что так оно и есть. Те же мошенники, рассылающие анонимные письма о взломе вашей почты и вымогающие деньги, требуют, чтобы жертва расплачивалась с ними именно биткоинами. Понятно, что это никому не нужно. И история идет в прямо противоположном направлении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы ждать резких скачков котировок биткоина.