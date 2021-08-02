Кемерово, 2 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Минздрав Кузбасса проверяет Центр охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком после жалобы на нехватку кислорода для пациентов с коронавирусом. Ранее кузбассовцы сообщили в соцсетях, что больным приходится дышать по очереди.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

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«В министерстве здравоохранения рассказали, что в медцентре работает комиссия. Она детально оценит организацию и качество оказания медицинской помощи в отделении, перепрофилированном для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. После проверки будут приняты соответствующие решения, — сообщает ВашГород.ру. — Кроме того, эксперты сообщили о комплектации центра: для лечения пациентов здесь развёрнуто 80 коек. В настоящее время в постоянной подаче кислорода нуждаются только 48 пациентов, остальные — в дробной».

В клиническом центре рассказали, что по всей больнице есть кислород, осуществляется подводка к каждому пациенту, а также имеются кислородные концентраторы.

Напомним, что за просьбой о помощи пациенты медучреждения обратились на странице губернатора региона Сергея Цивилёва в социальной сети «ВКонтакте».