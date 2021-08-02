Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Блогер Юрий Хованский продаёт свои квартиры после ареста. Об этом сообщило издание StarHit.

KirillSorokin Юрий Хованский

По данным СМИ, блогер выставил на продажу два объекта — квартиры в Санкт-Петербурге за 45 млн и 15 млн рублей. Вместе с жильём блогер продаёт и парковочное место. Как отмечает издание, покупателей недвижимости пока не нашлось.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня 2021 года Юрия Хованского задержали и заключили под стражу сроком на два месяца. Поводом стала песня о теракте на Дубровке, которую спел блогер.