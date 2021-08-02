Токио, 2 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр в вольных упражнениях. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийские игры

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Результат Мельниковой составил 14,166 балла. Такой же результат показала японская спортсменка Маи Мураками, которая также получит бронзовую медаль.

Золото завоевала американка Джейд Кэри, которая набрала 14,366 балла. Второе место заняла итальянка Ванесса Феррари (14,200 балла).

Ещё одна российская гимнастка Виктория Листунова заняла восьмое, последнее место в финале с результатом 12,400 балла.