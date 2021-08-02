Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Администрация Санкт-Петербурга запустит дополнительный общественный транспорт на время ремонта станции четвертой («оранжевой») ветки Петербургского метрополитена «Ладожская», сообщил 2 августа изданию «Петербургский дневник» вице-губернатор Максим Соколов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ладожский вокзал и станция метро «Ладожская»

По словам чиновника, сейчас в Смольном прорабатывается временная транспортная модель, по которой пассажиры, прибывающие на закрытую «Ладожскую», будут доставляться до следующей станции — «Новочеркасская».

"Здесь может быть задействован «Чижик» (скоростной трамвай, — прим.ред.), но тогда он будет выходить на пути, принадлежащие «Горэлектротрансу». Или, наоборот, такой трансфер будут осуществлять современные трамваи «Витязь» от «Горэлектротранса», чей парк мы сейчас активно обновляем», — пояснил чиновник.

Также могут помочь решить временную транспортную проблему дополнительные и резервные автобусы.

«В любом случае надо понимать, что какие-то неудобства пассажиры все равно будут испытывать, но, к сожалению, эти издержки неизбежны. Плановый срок капитального ремонта станции метро подошел, и лучше сейчас предварительно отремонтировать, чем потом встать на ремонт надолго», — подытожил вице-губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ежедневно «Ладожской» пользуется около 2,38 млн пассажиров. Капитальный ремонт станции, который продлится 11 месяцев, перенесен с 2022 года на 2023 год.