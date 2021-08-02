Пенза, 2 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Пензенскую область в минувшие выходные поступило два вида антиковидных вакцин — «КовиВак» (780 комплектов) и «Спутник Лайт» (12,2 тыс. доз), сообщает 2 августа региональный минздрав.

(сс) qimono Вакцинация

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Всего с начала прививочной кампании поставлено свыше 336,1 тыс. комплектов вакцин. Первым компонентом привиты на сегодняшний день 289 416 человек, что составляет 45,3% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию более 228,2 тыс. жителей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 2 августа подтверждено 56 668 заражений коронавирусом.

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