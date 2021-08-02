Красногорск, 2 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В ближайшее время в Подмосковье начнут работать 150 новых карет скорой помощи. Об этом 2 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Yarregion.ru Скорая помощь

Глава Подмосковья напомнил, что областными властями было принято решение в полтора раза увеличить количество карет скорой медицинской помощи.

«Более того, было принято решение модернизировать, перевести на IP-телефонию и оснастить всем необходимым наших фельдшеров, врачей, чтобы оказывать своевременную помощь. 167 новых автомобилей выпустили на линию пару месяцев назад, а в ближайшее время ещё 150 выйдут на линию, чтобы оказывать помощь всем территориям», — сказал Воробьев.