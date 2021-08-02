Ханой, 2 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Южно-Китайском море важно поддерживать мир, стабильность, безопасность и свободу судоходства и авиации. С таким призывом в ходе 54-й конференции глав МИД стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая проходит в режиме онлайн под председательством Брунея, выступили министры иностранных дел АСЕАН, передаёт Вьетнамское информационное агентство.

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«Хотя мир, стабильность, безопасность и свобода судоходства и авиации в Южно-Китайском море являются общими интересами всех стран, в регионе всё ещё наблюдаются действия, противоречащие международному праву, в том числе действия, наносящие ущерб морской среде», — подчеркнул министр иностранных дел Вьетнама БуйТхань Шон.

Главы МИД АСЕАН подтвердили последовательную позицию блока по разрешению возникающих споров мирными средствами на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Министры также подчеркнули важность полного и эффективного осуществления Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепартаменте США заявили, что действующая администрация Соединённых Штатов, как и прежняя, не признаёт претензии Китая на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что порядок в морской сфере, основанный на правилах, нигде не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море. Китай, по его словам, продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства Юго-Восточной Азии угрозами свободному судоходству.