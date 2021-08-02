Токио, 2 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Японская компания Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser в честь 70-летия выпуска модели. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota Land Cruiser

Отмечается, что новый Land Cruiser эволюционировал и теперь может похвастаться повышенной надежностью, долговечностью и внедорожными характеристиками. Выпуск Land Cruiser начался в августе 1951 года, однако тогда модель называлась Toyota BJ. Это был полноприводный автомобиль, оснащенный мощным двигателем.

Новый Land Cruiser 300 Series представляет собой полную переработку предыдущей серии 200, которая была выпущена в 2007 году. Модель получила более жесткую конструкцию рамы.

За счет увеличения количества пластин из высокопрочной стали с алюминиевым капотом, крышей и дверными панелями, автопроизводителю удалось снизить массу модели примерно на 200 кг. Это также привело к лучшему распределению веса спереди и сзади.

Новинка получила шесть различных режимов для езды по бездорожью. Кроме того, новый Land Cruiser оснащен специальным экраном для отображения информации о бездорожье.

Под капотом Land Cruiser установлен недавно разработанный 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двумя турбинами мощностью 305 кВт (415 л. с.) и максимальным крутящим моментом 650 Нм. А также имеется версия с дизельным двигателем V6 с двойным турбонаддувом объемом 3,3 литра производительностью 227 кВт (309 л. с.) и 700 Нм крутящего момента.

Ранее в Японии был представлен концепт нового купе Toyota GR 86. Модернизацией автомобиля занималось подразделение компании Toyota под названием Gazoo Racing.

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