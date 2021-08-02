Москва, 2 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Выплата в размере до 250 тыс. рублей является одной из разновидностей социального контракта и позволяет получить 250 тысяч рублей на организацию своего дело. Она станет подспорьем для самозанятых или индивидуальных предпринимателей, заявила корреспонденту ИА REGNUM кафедра государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.

Анна Красноперова Инвестиции

«Это особенно актуальна такая социальная выплата, например, для моногородов или других территорий, где есть экономические проблемы и плохо развит рынок труда», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра труда РФ Ольга Баталина заявила, что выплату в размере до 250 тыс. рублей на открытие своего дела могут получить жители России в рамках социального контракта.

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