Вильнюс, 2 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. За последние 24 часа на границе Литвы было задержано 287 нелегальных мигрантов, что стало новым самым большим числом с начала текущего года. Это 2 августа следует из данных пресс-службы департамента статистики страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Уточняется, что в результате этого общее число нелегальных мигрантов с начала нынешнего года, которые пытались незаконно попасть в Литву, стало составлять 3832.

При этом указывается, что предыдущее рекордное число мигрантов — 171 — было задержано в Литве 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас заявил, что находящиеся на границе с Белоруссией погранзаставы Литвы переполнены нелегальными мигрантами.