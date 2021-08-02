Москва, 2 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Телемедицина несет в себя ряд положительных моментов. Об этом 2 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Pixabay.com Медицина

«В современном мире очень активно используется телемедицина. Ее эффект очевиден. Потому что в удаленных территориях может консультировать профессор, признанный специалист», — сказал Воробьев.

По его словам, это имеет принципиальное значение для здоровья, а порой и жизни человека.