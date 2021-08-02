Ярославль, 2 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области рассказали, что решение о медицинском отводе от вакцинации может принять только врачебная комиссия той организации, где наблюдается пациент. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Lenobl.ru Вакцинация

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Ярославской областной думы, кандидат в депутаты Госдумы Елена Кузнецова написала обращение к Гулину с просьбой объяснить, что делать гражданам, которые испытывают сложности с получением медотвода.

«Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию. В случае отсутствия участкового врача все пациенты обслуживаются другими врачами поликлиники. Администрациями медицинских организаций принимаются меры по укомплектованию кадрами. Некоторое превышение сроков ожидания может быть связано с отпускным периодом и листками нетрудоспособности сотрудников. При возникновении вопросов по организации медицинской помощи в поликлинике целесообразнее обратиться к дежурному администратору поликлиники или к заведующей поликлиникой медицинской организации», — пояснил в ответном письме чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области объявлена обязательная вакцинация от коронавируса ряда сфер деятельности, в том числе педагогов, медиков, работников торговли и сферы услуг. Отказаться от вакцинации люди могут только по медицинским показаниям, иначе им грозит отстранение от работы.