В правительстве Ярославской области объяснили, как получить медотвод
Ярославль, 2 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области рассказали, что решение о медицинском отводе от вакцинации может принять только врачебная комиссия той организации, где наблюдается пациент. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Ярославской областной думы, кандидат в депутаты Госдумы Елена Кузнецова написала обращение к Гулину с просьбой объяснить, что делать гражданам, которые испытывают сложности с получением медотвода.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области объявлена обязательная вакцинация от коронавируса ряда сфер деятельности, в том числе педагогов, медиков, работников торговли и сферы услуг. Отказаться от вакцинации люди могут только по медицинским показаниям, иначе им грозит отстранение от работы.