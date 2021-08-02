Волгоград, 2 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Свыше 840 тысяч рублей за некачественно оказанные медицинские услуги выплатит по решению суда стоматологическая клиника жителю Волжского Волгоградской области. Две трети этой суммы — штраф и неустойка, сообщили ИА REGNUM 2 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

renatalferro Зубы

Истец протезировал зубы в частной стоматологической клинике, однако остался недоволен результатом. Он неоднократно обращался к дантистам с просьбой исправить недостатки и, в конце концов, направил в клинику претензию с требованием вернуть уплаченные 270 тысяч рублей. Не урегулировав спор в мирном порядке, мужчина обратился в суд с иском, в котором просил взыскать стоимость оказанных услуг, компенсацию морального вреда и штраф.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований и настаивал, что все неудобства пациента вызваны особенностями анатомического строения, а также заверил, что клиника не отказывает истцу в исправлении выявленных недочётов.

По суду провели экспертизу, которая доказала, что при оказании стоматологических услуг врачи допустили дефекты, и теперь клиенту необходимо изготовить новые коронки.

«Ответчик не представил суду достоверных и достаточных доказательств, опровергающих доводы истца о некачественном оказании медицинских услуг либо подтверждающих отсутствие вины в неисполнении обязательств по договору», — уточнили в суде.

Решением Волжского городского суда со стоматологической клиники в пользу истца взысканы его расходы на протезирование, столько же неустойки, свыше 272 тысяч рублей штрафа за неисполнение в добровольном порядке требования потребителя, пять тысяч рублей компенсация морального вреда и прочие расходы в общей сумме на более чем 840 тысяч рублей.

Ответчик обжаловал решение, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.