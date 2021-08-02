Москва, 2 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Доля жителей России, активно участвующих в коллективном благоустройстве домов или подъездов, превысила долю тех, кто ходит на выборы. Таковы результаты мониторингового опроса о социальной активности граждан, опубликованные 2 июня на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Управдом

За период с 2004 по 2021 год доля тех, кто «участвовал в коллективном благоустройстве подъездов, домов и т.д.» увеличилась с 15% до 24%. При этом доля тех, кто участвовал в выборах в органы власти различного уровня, снизилась с 55% до 22%.

Заметно выросла доля граждан, которые участвовали в сборе вещей или средств для людей, попавших в беду — с 9% до 20%. Тех, кто подписывал коллективные обращения и петиции, стало 8% вместо 4%.

Ни в чём не участвовали 45% респондентов против 32% в 2004 году.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов отметил, что российские граждане стали придавать меньше значения выборам и переключаться на гражданские инициативы. Многие увидели, что коллективные действия дают результат и улучшают условия жизни.

Опрос проходил 11 июля методом телефонного интервью. Он охватил 1600 граждан России старше 18 лет. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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