Красногорск, 2 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Новые кабинеты компьютерной томографии (КТ) появился в ближайшее время в семи городах Подмосковья. Об этом 2 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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«В этом году закупили 33 единицы тяжёлого оборудования. Восемь КТ и семь МРТ. В августе-сентябре кабинеты КТ будут открыты в Дзержинском, Шатуре, Зарайске, Раменском, Королеве, Домодедове и Долгопрудном. В октябре-ноябре будут установлены 12 рентгенов и три маммографа», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что жители Подмосковья давно жду появления этого оборудования в медучреждениях.