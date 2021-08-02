Ижевск, 2 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ижевске задержана 43-летняя неработающая местная жительница. Она подозревается в преступлении по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»), сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

(сс) Charly_7777 Паспорт с отметками

По версии следствия, женщина в течение двух месяцев осуществила фиктивную регистрацию в своей квартире более 50 иностранных граждан. При этом предоставлять им квартиру для фактического проживания женщина не собиралась.

Уточняется, что за данное преступление женщине может грозить до трех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2022 года упростится процедура регистрации по месту жительства. Данная государственная услуга переводится в электронный формат, сообщает 19 мая сайт правительства РФ. Для получения прописки необходимо будет посетить регистрационный орган один раз — для отметки в паспорте, а заявление можно подать через портал госуслуг.

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