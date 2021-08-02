Калуга, 2 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 33-летнего генерального директора коммерческой организации, злостно уклонявшегося от уплаты алиментов, сообщили 2 августа корреспонденту ИА REGNUM в надзором ведомстве.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Установлено, что в 2017 году мировой суд обязал обвиняемого к выплате алиментов на содержание сына. Через год за уклонение от уплаты средств мужчине назначили административное наказание в виде обязательных работ сроком 30 часов, но гражданин наказание не отбыл. Мужчина продолжал не выплачивать алименты, при этом участия в воспитании ребенка не предпринимал, задолженность превысила 120 тыс. рублей. Злоумышленник, являлся генеральным директором коммерческой организации, выплачивал себе заработную плату как генеральному директору, однако не перечислял из нее средств на содержание ребенка.

Чтобы, вопреки судебному решению, не платить алименты, осуждённый не начислял себе в качестве наемного работника заработную плату и не выплачивал удержанные из нее алименты. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.