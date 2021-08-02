Вильнюс, , 12:36 — REGNUM Размещаемые на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй натовские истребители в июле 22 раза сопровождали российские военные самолеты. Об этом говорится в отчете минобороны Литвы о ситуации в воздушном пространстве республики.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что наиболее интенсивно (семь раз) для сопровождения российских самолетов в воздух поднимались несущие с мая по сентябрь дежурство в Литве истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon.

При этом в июне натовские истребители сопровождали российские военные самолеты 15 раз, в мае — три раза, а в апреле ни разу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чёрном море прошли масштабные военно-морские учения НАТО и сателлитов блока Sea Breeze — 2021, в которых было задействовано 32 боевых корабля стран НАТО, 40 самолетов и порядка пяти тыс. военнослужащих. Незадолго до начала этих учений на морских границах России в Чёрном море были устроены провокации с участием британского эсминца Defender и фрегата ВМС Нидерландов Evertsen.