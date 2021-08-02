Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге поймали молодого вандала, который раскрасил краской постамент памятника Владимиру Ленину на Васильевском острове. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

macjasek Памятник Ленину

С сообщением о вандализме в полицию обратилась сотрудница одного из театров на Васильевском острове. Женщина рассказала, что на ее глазах утром 31 июля у дома 55 по Большому проспекту Васильевского острова неизвестный мужчина краской из баллончика нанес надпись на постаменте памятника В.И. Ленину, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). А вечером 1 августа, в хостелев доме 60 по 11-й линии В.О., сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина.

«В настоящий момент мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — добавили в ведомстве.