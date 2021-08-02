* талибов — запрещённая в России организация

Стокгольм, 2 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Посол Афганистана в Швеции Аббас Ноян обратился за помощью в шведский МИД и поделился жуткими фотографиями, на которых изображены истязательства гражданских лиц боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 31 июля сообщила газета Expressen.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

На продемонстрированных снимках, полученным Нояном из деревень и городов, находящихся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), видно как тело одного из популярных афганских комиков тащит по земле улыбающийся террорист; две плачущие женщины стоят на коленях в то время, как их избивают палками; пожилого человека бьют и забивают камнями.

«Я даю вам эти пленки, чтобы весь мир увидел, как сейчас обращаются с афганским народом», — заявил 72-летний Ноян в интервью газете.

«Правительство Афганистана получило документальные свидетельства, которые явно демонстрируют серьезные нарушения прав человека талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил дипломат.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.