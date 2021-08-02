Курган, 2 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Кургане выросла плата за размещение киосков и ларьков на территории города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Примерный эскиз единого оформления киосков в Кургане

Объекты торговли отсортированы на четыре группы, в зависимости от территориальной принадлежности. Дороже всего плата в первой группе — в центре Кургана — на улицах Ленина, Пролетарской, на набережной, в парке культуры и отдыха и горсаду. Здесь предприниматели заплатят 700 рублей за кв.м. в месяц. Ранее было 458 рублей. Вторая группа, к которой относится исторический центр будет платить 390 рублей за кв. м (ранее 240 рублей), третья и четвёртая группы — 350 и 300 рублей за кв. м соответственно (219 и 190 рублей).

Отметим, что ранее власти Кургана заявляли о формировании общих требований для всех местных уличных ларьков и киосков.