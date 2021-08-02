Москва, 2 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Комик и актриса Екатерина Варнава осудила блогеров Даню Милохина и Эльдара Джарахова. Об этом сообщило издание StarHit.

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

Как отмечает СМИ, артистка не оценила поступок блогеров в последнем выпуске влога телеведущей Насти Ивлеевой под названием «Блогеры и дороги». «Вы, мальчики, Джарахов, Милохин, совсем не дети уже, и, раз считаете возможным говорить такое в адрес девочки, тем более на камеру, вы обыкновенные долбоящеры!.. ваше поведение просто оскорбительно и мерзко!» — считает Варнава.

ИА REGNUM напоминает, что в последнем фильме серии «Блогеры и дороги» Эльдар Джарахов задавал непристойные вопросы Дане Милохину о его интимной жизни с блогером Юлией Гаврилиной. Тем самым Джарахов довёл её до слёз, после чего извинился, пока остальные участники команды, кроме Милохина, успокаивали её.