«Северный поток – 2» — это про экономику, а не про политику: эксперт
Москва, 2 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2» — это про экономику, а не про политику. Также как и «Турецкий поток», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Nord-stream2.com
Строительство «Северного потока – 2»
«Газпром просто пытается избавиться от рисков украинского транзита. США понимают риски, поэтому вряд ли данная идея найдет понимание у Вашингтона.
Украина в свое время могла обменять свою ГТС на добывающие активы в России или долю в акционерном капитале Газпрома, но не сделала этого.
«Северный поток — 2» будет готов в конце августа или начале сентября. Его мощность оценивается в 55 млрд кубометров газа в год.
В результате Германия и Турция станут газовыми хабами Европы», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, статус особого союзника вне НАТО могут потребовать у США в условиях достройки российского газопровода «Северный поток — 2» власти Украины, украинский политический эксперт Тарас Семенюк.
Читайте подробнее: Украина может потребовать у США статус особого союзника из-за «СП-2»