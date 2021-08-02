Москва, 2 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2» — это про экономику, а не про политику. Также как и «Турецкий поток», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Nord-stream2.com Строительство «Северного потока – 2»

«Газпром просто пытается избавиться от рисков украинского транзита. США понимают риски, поэтому вряд ли данная идея найдет понимание у Вашингтона.

Украина в свое время могла обменять свою ГТС на добывающие активы в России или долю в акционерном капитале Газпрома, но не сделала этого.

«Северный поток — 2» будет готов в конце августа или начале сентября. Его мощность оценивается в 55 млрд кубометров газа в год.

В результате Германия и Турция станут газовыми хабами Европы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, статус особого союзника вне НАТО могут потребовать у США в условиях достройки российского газопровода «Северный поток — 2» власти Украины, украинский политический эксперт Тарас Семенюк.

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