Стокгольм, 2 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Мужчина в возрасте 60 лет сообщил в полицию Емтланда (север Швеции) о том, что он стал жертвой мошенницы из приложения для знакомств. Как оказалось, пожилого искателя спутницы жизни обманули на 120 000 крон (€12 000). Об этом 2 июля написала газета Aftonbladet.

Цитата из м/ф «Утиные истории», реж. Боб Хэтчкок, 1987, США Деньги

Через приложение для знакомств мужчина познакомился с иностранкой, которая утверждала, что унаследовала золотые прииски после смерти мужа. Женщина хотела отправить золото с рудника мужчине, чтобы тот хранил его в Швеции. Затем она написала ему, что золото застряло на таможне в Лондоне и что пострадавший должен заплатить 120 000 крон, что он и сделал.

Затем мошенница стала утверждать, что он внес таможенный сбор поздно, вследствие чего ему надо заплатить проценты в размере 250 000 крон. К счастью, пожилой мужчина одумался и платить не стал, так как начал подозревать, что является жертвой мошенничества. Вскоре он решил обратиться в полицию.