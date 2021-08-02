Москва, 2 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В России сократятся сроки регистрации недвижимости, состав один день. Об этом 2 августа сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Mos.ru Марат Хуснуллин

Хуснуллин рассказал, что уже в 2021 году были предприняты меры по сокращению сроков регистрации недвижимости. При этом в конечном итоге стоит задача прийти к результату, «чтобы за один день человек может оформить свою недвижимость, зарегистрировать, взять ипотеку при необходимости, продать, наследство оформить».

«За один день. У нас уже на квартиры этот результат будет достигнут в конце 2021 — в середине 2022 года, на индивидуальные дома — надеемся, к 2022 году», — сказал вице-премьер.