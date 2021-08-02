Красногорск, 2 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Среди жителей Подмосковья есть большой запрос на качественные тротуары и велосипедные дорожки. Об этом 2 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипед на велодорожке

«Мелкая, но важная деталь. Во всех без исключения городах огромный запрос на удобство предвидения. Велосипедные дорожки, тротуары — это все очень востребовано. В небольших населенных пунктах жители также просят вдоль дорог обратить внимание на тротуары», — сказал Воробьев.

После этого глава Подмосковье поручил руководству муниципальных образований региона продолжать работу в этом направлении.