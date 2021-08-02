Осло, 2 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. 1 августа полицейский патруль прибыл в один из районов Осло Ульвен, чтобы арестовать человека, занимающегося эксгибиционизмом. Злоумышленник попытался скрыться на велосипеде, после чего полицейские спустили на него служебную собаку. Однако животное напало на детей. Об этом 2 августа написала шведская газета Aftonbladet.

Служебная собака

Сообщается, что собака взяла след преступника, но вместо того, чтобы следовать за подозреваемым, ехавшим на велосипеде по правой стороне, она напала на двух детей, идущих слева по тротуару.

Отмечается, что инцидент не повлек за собой серьезных травм — у одного из детей оказались порванными штаны и были легкие раны на руке.

«Я бы скорее предпочел, чтобы меня сильно покусала собака, чем встретить на улице эксгибициониста», — пошутил ребенок в разговоре с журналистами газеты Verdens Gang.