Вашингтон, 2 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Первопроходец жанра шок-рок Элис Купер одобрил выпуск книжки-раскраски, центральные действия в которой будут разворачиваться вокруг его карьеры, под названием «Welcome 2 My Nightmare». Об этом сообщает портал NME.

(сс) Unsplash Рок-фестиваль

Книга, релиз которой назначен на 27 августа, будет содержать подборку изображений для раскрашивания, связанных лично с Купером, включая обложки его студийных альбомов, концертных фотографий и прочего.

В раннем обзоре на книгу портал Eyesore Merch подметил, что фанатам артиста будет представлена возможности в своих цветах отразить Элиса Купера в духе экранизации пятого студийного альбома «School's Out» 1972 года.

«Welcome 2 My Nightmare» станет заключительной книгой в серии Rock N Roll Colouring, каждый выпуск которой прославляет того или иного артиста золотой эпохи рок-н-ролла.

Так, например, в прошлом году серия предоставила фанатам право раскрасить материал групп Judas Priest и Motorhead. А в апреле этого года своим номером были удостоены Thin Lizzy и Megadeth.