Ижевск, 2 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В полицию Удмуртии обратились 15 человек, сообщившие о краже средств дистанционным способом в минувшие выходные дни, 31 июля и 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Общая сумма ущерба составила более 5,13 млн рублей. От действие мошенников пострадали жители Ижевска, Глазова, поселка Кез, а также Балезинского, Малопургинского, Увинского и Можгинского районов в возрасте от 20 до 73 лет.

Средства похищались под предлогом дополнительного заработка в сети интернет, защиты от несанкционированных транзакций, а также оплаты поездок на автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 66-летняя жительница Удмуртии путем дистанционного мошенничества потеряла 7,6 млн рублей. Женщине звонили с различных номеров и представлялись сотрудниками Центрального банка и полицейскими. Одна из звонивших, якобы сотрудница ЦБ, сообщила, что она является потерпевшей, с ее банковского счета неизвестный похитил средства и пытается похитить деньги с других счетов. Пенсионерка не поверила. Однако затем ей позвонил псевдополицейский, женщина сверила номера телефонов с номерами на официальных сайтах, поверила и следовала указаниям мошенников.

В течение месяца она перевела злоумышленникам 5 млн накопленных за жизнь рублей, а также взяла кредиты в нескольких банках на 2,6 млн рублей. Средства она переводила на «безопасные счета», указанные мошенниками.

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